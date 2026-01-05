Удар по лікарні в Києві: одна людина загинула, троє постраждали

Фото: ДСНС Києва

Внаслідок нічної атаки на Київ загинула одна людина, ще троє отримали поранення

Про це повідомила пресслужба МВС, передає RegioNews.

"Київ. Одна людина загинула, троє постраждали внаслідок російської атаки на столицю", – йдеться у повідомленні.

Серед постраждалих: 42-річна жінка (допомогу їй надали на місці), а також двоє жінок 1977 та 1997 років народження (їх госпіталізвували).

За уточненою інформацією, в Оболонському районі зафіксовано влучання у чотириповерхову будівлю приватного медичного закладу. Внаслідок удару виникла пожежа, яку рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати.

Під час обстеження приміщень надзвичайники виявили тіло загиблої людини. Також із будівлі евакуювали 25 осіб.

За словами мера Віталія Кличка, із 26 пацієнтів 16 перевезли в комунальні лікарні столиці.

На місці події працюють відповідні служби.

Нагадаємо, днями Донеччина опинилася під потужними обстрілами, які зачепили цивільні об'єкти. Внаслідок атак загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Руйнувань зазнали 35 цивільних об’єктів, з них 24 житлових будинки. Також пошкоджено низку автомобілів мешканців постраждалих районів.