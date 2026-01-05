Киев под обстрелом РФ: количество пострадавших возросло до четырех человек

Фото: ГСЧС Киева

В Киеве количество пострадавших после ночной атаки РФ возросло до четырех человек

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"Сейчас четверо пострадавших в результате попадания в частное медицинское учреждение столицы. Двое из них в тяжелом состоянии. Погиб один человек, находившийся на лечении в медучреждении", – подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что в эту ночь россияне также атаковали и Киев. В Оболонском районе зафиксировано попадание в четырехэтажное здание частного медицинского учреждения. Было известно, что один человек погиб, еще трое пострадали.

Напомним, в ночь на 5 января российские войска атаковали Украину 9 баллистическими ракетами типа Искандер-М и зенитными управляемыми ракетами С-300, а также 165 ударными беспилотниками.