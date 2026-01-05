10:38  05 січня
05 січня 2026, 10:22

РФ атакувала Україну 9 ракетами та 165 дронами: як відпрацювала ППО

05 січня 2026, 10:22
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 5 січня російські війська атакували Україну 9 балістичними ракетами типу Іскандер-М та зенітними керованими ракетами С-300, а також 165 ударними безпілотниками

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що Сили оборони відбивали атаку за допомогою авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ та мобільних вогневих груп.

За попередніми даними, станом на 08:00 ППО збила або подавила 137 ворожих безпілотників на півночі, центрі та сході країни.

Влучання балістичних і зенітних керованих ракет та 26 ударних дронів зафіксовано на 10 локаціях, уламки збитих літальних апаратів впали на 9 локаціях.

Нагадаємо, сьогодні, 5 січня, російські війська вкотре завдали ударів по Київській області. Внаслідок атак зруйновано один житловий будинок, пошкоджено багатоповерхівку, 13 приватних будинків та автомобілі.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі росіяни також атакували і Київ. В Оболонському районі зафіксовано влучання у чотириповерхову будівлю приватного медичного закладу. Загинула людина, ще троє постраждали.

