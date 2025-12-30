Фото: ілюстративне

У 2025 році пасажири громадського транспорту Києва залишали у салонах автобусів, тролейбусів і трамваїв найрізноманітніші речі

Про це повідомляє "Київпастранс", передає RegioNews.

Серед них траплялися як повсякденні предмети – ключі, документи, техніка та одяг, так і зовсім незвичні знахідки, зокрема обручка, палиці для скандинавської ходьби, швабра, пакунок зі свіжою капустою, а навіть домашній песик.

КП "Київпастранс" відзначає, що загалом протягом року пасажири звернулися до контакт-центру щодо загублених речей 2025 разів. Найбільш поширеними залишаються особисті речі та спортивний одяг, що пасажири часто забувають у спішці.

Представники підприємства радять перевіряти свої речі перед виходом із транспорту та у разі втрати звертатися до контакт-центру. Незвичайні предмети, такі як кактус чи навіть домашній улюбленець, нагадують про необхідність уважності під час поїздок.

Нагадаємо, українці можуть зустріти Новий рік із тимчасовими відключеннями електрики. Фахівці наголошують на нестабільності енергосистеми через можливі атаки та сильні морози.