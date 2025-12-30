Фото: иллюстративное

В 2025 году пассажиры общественного транспорта Киева оставляли в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев самые разные вещи

Об этом сообщает "Киевпасстранс", передает RegioNews.

Среди них были как повседневные предметы – ключи, документы, техника и одежда, так и совсем необычные находки, в частности обручальное кольцо, палки для скандинавской ходьбы, швабра, пакет со свежей капустой, и даже домашний пес.

КП "Киевпастранс" отмечает, что в целом в течение года пассажиры обращались в контакт-центр по поводу утерянных вещей 2025 раз. Наиболее распространенными остаются личные вещи и спортивная одежда, которые пассажиры часто забывают в спешке.

Представители предприятия советуют проверять свои вещи перед выходом из транспорта и в случае потери обращаться в контакт-центр. Необычные предметы, такие как кактус или даже домашний питомец, напоминают о необходимости внимательности во время поездок.

