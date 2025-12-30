19:47  30 декабря
Отключение в большинстве регионов: какой будет ситуация со светом 31 декабря
В Киеве задержали адвоката, который занимался выманиванием денег у предпринимателей
В ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях на Новый год
30 декабря 2025, 21:09

Собачка, кактус и обручальное кольцо: что киевские пассажиры оставляли в транспорте в 2025 году

30 декабря 2025, 21:09
Фото: иллюстративное
В 2025 году пассажиры общественного транспорта Киева оставляли в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев самые разные вещи

Об этом сообщает "Киевпасстранс", передает RegioNews.

Среди них были как повседневные предметы – ключи, документы, техника и одежда, так и совсем необычные находки, в частности обручальное кольцо, палки для скандинавской ходьбы, швабра, пакет со свежей капустой, и даже домашний пес.

КП "Киевпастранс" отмечает, что в целом в течение года пассажиры обращались в контакт-центр по поводу утерянных вещей 2025 раз. Наиболее распространенными остаются личные вещи и спортивная одежда, которые пассажиры часто забывают в спешке.

Представители предприятия советуют проверять свои вещи перед выходом из транспорта и в случае потери обращаться в контакт-центр. Необычные предметы, такие как кактус или даже домашний питомец, напоминают о необходимости внимательности во время поездок.

Напомним, украинцы могут встретить Новый год с временными отключениями электричества. Специалисты отмечают нестабильность энергосистемы из-за возможных атак и сильных морозов.

Киев общественный транспорт находка пассажиры Киевпастранс
