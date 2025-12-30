У Києві жінка використовувала таксистів як "кур'єрів наркотиків"

Фото: Нацполіція

У Києві затримали 55-річну місцеву жительку. Як виявилось, вона торгувала наркотиками, і використовувала для цього таксистів

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Жінка раніше була судима за крадіжки. Тепер правоохоронці затримали її, коли вона передавала посилку з "товаром" водієві таксі. Водій при цьому навіть не здогадувався, що саме він перевозитиме.

Правоохоронці знайшли у пакунку зіп-пакети з сихотропами та ще різні види наркотичних і психотропних речовин за місцем мешкання порушниці – кристалоподібні, рослинного походження, порошкоподібні та пігулки.

Тепер жінці загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у громадянина Узбекистану, який проживає у Тернополі, знайшли автомат Калашникова і наркотики. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.