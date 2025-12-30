13:04  30 грудня
2025 рік в Україні завершиться морозною та сніжною погодою
09:44  30 грудня
П'ятеро українців загинули в ДТП у Польщі: усі подробиці
08:38  30 грудня
Родинний конфлікт на Рівненщині закінчився смертю: у хід пішло поліно
30 грудня 2025, 11:10

У Києві жінка використовувала таксистів як "кур'єрів наркотиків"

30 грудня 2025, 11:10
Фото: Нацполіція
У Києві затримали 55-річну місцеву жительку. Як виявилось, вона торгувала наркотиками, і використовувала для цього таксистів

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Жінка раніше була судима за крадіжки. Тепер правоохоронці затримали її, коли вона передавала посилку з "товаром" водієві таксі. Водій при цьому навіть не здогадувався, що саме він перевозитиме.

Правоохоронці знайшли у пакунку зіп-пакети з сихотропами та ще різні види наркотичних і психотропних речовин за місцем мешкання порушниці – кристалоподібні, рослинного походження, порошкоподібні та пігулки.

Тепер жінці загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у громадянина Узбекистану, який проживає у Тернополі, знайшли автомат Калашникова і наркотики. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

25 кг канабісу і мільйони гривень: на Тернопільщині затримали наркоторговців
30 грудня 2025, 07:29
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
Мобілізація у 2026 році: кого можуть призвати і хто отримає бронь
30 грудня 2025, 13:41
У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік
30 грудня 2025, 13:22
Росія перетворила мирний Куп'янськ на руїни – фото з фронту
30 грудня 2025, 13:08
30 грудня 2025, 13:04
На Львівщині пасажирський потяг на смерть збив жінку
30 грудня 2025, 13:01
На Житомирщині чоловік через ревнощі вирішив підірвати жінку
30 грудня 2025, 12:55
Завершення війни в Україні залежить не від бажання Трампа і не від доброї волі Зеленського, а від готовності Путіна
30 грудня 2025, 12:52
У Житомирі 16-річного юнака вдарило струмом у тролейбусі
30 грудня 2025, 12:45
На Харківщині двоє братів працювали на росіян: молодший був ще школярем
30 грудня 2025, 12:35
ДПСУ розповіла, де українці найчастіше намагаються незаконно перетнути кордон
30 грудня 2025, 12:35
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
