СБУ затримала киянина, який "засвітив" роботу і позиції української ППО

Фото: СБУ

У Києві затримали місцевого жителя, який "зливав" у соцмережі відео, на яких зафіксовано роботу протиповітряної оборони столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Проживаючи на верхньому поверсі багатоквартирної висотки, чоловік фіксував на камеру телефона розташування української ППО, яка "працювала" по російських повітряних цілях. Потім він публікував відзняті файли в груповому чаті у телеграмі та на інстаграм-сторінці свого підприємства із загальною кількістю понад 13 тис. підписників.

Таким чином ворог міг використати "підсвічені" геолокації Сил оборони для підготовки нових ударів по Києву.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти незаконної діяльності фігуранта.

Під час обшуків за місцем проживання киянина виявили смартфон із доказами несанкціонованої зйомки та поширення оборонних відомостей.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 114-2 КК України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років вʼязниці.

Нагадаємо, раніше у Києва СБУ викрила агента ФСБ, який намагався ліквідувати українського воїна в центрі міста. СБУ затримала кілера "на гарячому", коли він дістав пістолет і прицілився у військового ГУР в одному із столичних закладів.