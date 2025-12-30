14:59  30 грудня
Росія знову атакувала портову інфраструктуру Одещини
13:22  30 грудня
У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік
12:55  30 грудня
На Житомирщині чоловік через ревнощі вирішив підірвати жінку
30 грудня 2025, 15:42

У Києві затримали адвоката, який займався видурюванням грошей у підприємців

30 грудня 2025, 15:42
ілюстративне фото: з відкритих джерел
СБУ та Нацполіція викрили у Києві адвоката, який займався видурюванням грошей у підприємців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт СБУ.

Задокументовано, як фігурант вимагав у керівництва однієї зі столичних компаній 100 тис. доларів США. За цю суму він обіцяв свою допомогу у "вирішенні" податкових питань, які, за словами адвоката, присутні в бухгалтерії підприємства.

"Фігурант стверджував бізнесменам, що в нього нібито є інсайдерська інформація від контролюючих органів і якщо підприємці відмовляться платити йому, то їм доведеться відрахувати у державний бюджет майже 1 млрд грн штрафу. Він регулярно тиснув на своїх жертв, використовуючи маніпуляції та психологічний тиск", – йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів адвокату та його спільнику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство та пособництво у шахрайстві, вчинені в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану).

Як повідомлялось, у Києві викрили адвокатів. Вони заробляли на чоловіках, які хотіли уникнути мобілізації.

29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
07 серпня 2025
