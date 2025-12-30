У Києві затримали адвоката, який займався видурюванням грошей у підприємців

ілюстративне фото: з відкритих джерел

СБУ та Нацполіція викрили у Києві адвоката, який займався видурюванням грошей у підприємців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт СБУ.

Задокументовано, як фігурант вимагав у керівництва однієї зі столичних компаній 100 тис. доларів США. За цю суму він обіцяв свою допомогу у "вирішенні" податкових питань, які, за словами адвоката, присутні в бухгалтерії підприємства.

"Фігурант стверджував бізнесменам, що в нього нібито є інсайдерська інформація від контролюючих органів і якщо підприємці відмовляться платити йому, то їм доведеться відрахувати у державний бюджет майже 1 млрд грн штрафу. Він регулярно тиснув на своїх жертв, використовуючи маніпуляції та психологічний тиск", – йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів адвокату та його спільнику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство та пособництво у шахрайстві, вчинені в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану).

