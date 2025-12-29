18:29  29 грудня
Арктичне повітря накриє Україну. Стовпчики термометрів опустяться до -14 градусів
15:44  29 грудня
СБУ проводить обшуки у всіх ТЦК на Закарпатті
14:56  29 грудня
Вихованець київського футбольного клубу став гравцем "Ліверпуля"
29 грудня 2025, 21:45

У Києві іномарка на смерть збила пенсіонерку

29 грудня 2025, 21:45
Фото: Нацполіція
Аварія сталась 29 грудня на перехресті вулиць Якуба Коласа та Гната Юри, що у Святошинському районі столиці. На жаль, внаслідок ДТП загинула людина

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Попередньо, 48-річний водій автомобіля Jeep Grand Cherokee виїхав з прилеглої території та повертав ліворуч. Там він наїхав на жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.

На жаль, від отриманих травм пенсіонерка загинула на місці. Правоохоронці затримали водія. Відомо, що він на момент ДТП був тверезим.

"За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України –порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого. Санкція статті передбачає до 8 років увʼязнення", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Кривому Розі сталася серйозна ДТП – автомобілі практично розкидало по мокрій дорозі після зіткнення. Внаслідок аварії постраждало двоє водіїв віком 38 та 46 років, яких госпіталізували медики.

ДТП аварія поліція Київ
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
