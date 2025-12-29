У Києві іномарка на смерть збила пенсіонерку

Фото: Нацполіція

Аварія сталась 29 грудня на перехресті вулиць Якуба Коласа та Гната Юри, що у Святошинському районі столиці. На жаль, внаслідок ДТП загинула людина

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Попередньо, 48-річний водій автомобіля Jeep Grand Cherokee виїхав з прилеглої території та повертав ліворуч. Там він наїхав на жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.

На жаль, від отриманих травм пенсіонерка загинула на місці. Правоохоронці затримали водія. Відомо, що він на момент ДТП був тверезим.

"За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України –порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого. Санкція статті передбачає до 8 років увʼязнення", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Кривому Розі сталася серйозна ДТП – автомобілі практично розкидало по мокрій дорозі після зіткнення. Внаслідок аварії постраждало двоє водіїв віком 38 та 46 років, яких госпіталізували медики.