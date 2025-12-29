Фото: поліція

ДТП сталася у неділю, 28 грудня, близько 23:50 у Солом'янському районі столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС та пресслужбу поліції.

На вулиці Вадима Гетьмана водій автомобіля Skoda Octavia не впорався з керуванням та виїхав з дороги, де врізався в опору білборда.

Від отриманих травм 24-річний пасажир авто загинув на місці. Тіло загиблого рятувальники деблокували за допомогою спецінструментів та передали слідчим.

Надзвичайники витягли 24-річного водія та 23-річного пасажира, яких затисло в автомобілі. Їх госпіталізували у тяжкому стані.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Причину аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, пізно ввечері 28 грудня на Київщині сталася ДТП з маршруткою: вона зіткнулася з двома автомобілями. Від отриманих травм водій одного з легковика загинув. Постраждали 13 людей.