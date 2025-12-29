18:29  29 декабря
Арктический воздух накроет Украину. Столбики термометров опустятся до -14 градусов
15:44  29 декабря
СБУ проводит обыски во всех ТЦК в Закарпатье
14:56  29 декабря
Воспитанник киевского футбольного клуба стал игроком "Ливерпуля"
29 декабря 2025, 21:45

В Киеве иномарка насмерть сбила пенсионерку

29 декабря 2025, 21:45
Фото: Нацполиция
Авария произошла 29 декабря на перекрестке улиц Якуба Коласа и Гната Юры в Святошинском районе столицы. К сожалению, в результате ДТП погиб человек

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Предварительно 48-летний водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee выехал с прилегающей территории и поворачивал налево. Там он наехал на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

К сожалению, от полученных травм пенсионерка погибла на месте. Правоохранители задержали водителя. Известно, что он на момент ДТП был трезв.

"По указанному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает до 8 лет заключения", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Кривом Роге произошло серьезное ДТП – автомобили практически разбросало по мокрой дороге после столкновения. В результате аварии пострадали двое водителей в возрасте 38 и 46 лет, которых госпитализировали медики.

ДТП авария полиция Киев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Все публикации »
