В Киеве иномарка насмерть сбила пенсионерку

Фото: Нацполиция

Авария произошла 29 декабря на перекрестке улиц Якуба Коласа и Гната Юры в Святошинском районе столицы. К сожалению, в результате ДТП погиб человек

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Предварительно 48-летний водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee выехал с прилегающей территории и поворачивал налево. Там он наехал на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

К сожалению, от полученных травм пенсионерка погибла на месте. Правоохранители задержали водителя. Известно, что он на момент ДТП был трезв.

"По указанному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает до 8 лет заключения", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Кривом Роге произошло серьезное ДТП – автомобили практически разбросало по мокрой дороге после столкновения. В результате аварии пострадали двое водителей в возрасте 38 и 46 лет, которых госпитализировали медики.