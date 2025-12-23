18:49  23 грудня
23 грудня 2025, 18:45

На Житомирщині чоловік вимагав майже півтора мільйона з підприємця, погрожуючи штрафами

23 грудня 2025, 18:45
Фото: Нацполіція
На Житомирщині затримали чоловіка, який обіцяв посприяти зменшенню штрафів, які нібито загрожували приватному підприємству за результатами податкової перевірки. Зловмисник переконував його, що нібито має особисті та професійні зв'язки

Про це повідомляє поліція Житомирської поліції, передає RegioNews.

Протягом 15 років зловмисник обіймав керівну посаду в компанії, діяльність якої була пов’язана з бухгалтерським обліком, аудитом та податковим консультуванням. На початку грудня до нього звернулась жінка, яка представляла приватну компанію, за консультацією.

Під час зустрічі чоловік повідомив клієнтці, що нібито буде складено штраф, а за порушення треба буде платити кількадесят мільйонів гривень. Він запропонував "допомогу". За свої "послуги" він просив 1,3 мільйона гривень. Правоохоронці його затримали одразу після отримання грошей.

"Вже наступного дня слідчі, за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліції.

Зловмиснику загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, навесні поточного року в Одесі правоохоронці викрили лікаря, який за 2300 доларів виготовляв документи про інвалідність. Правопорушника поліцейські затримали під час отримання хабаря.

