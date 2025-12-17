У Чернівцях автівка врізалась в електроопору: постраждала водійка
Аварія сталася у Чернівцях в середу, 16 грудня, на вулиці Калинівській
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Місцева жителька за кермом авто Mercedes-Benz врізалась в електроопору.
Внаслідок аварії 45-річна водійка отримала травми. Її госпіталізували.
За фактом події відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.
