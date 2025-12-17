Росіяни атакують КАБами Запоріжжя: є влучання у багатоповерхівку
В середу, 17 грудня, близько 11:30 російська армія здійснила удари по Запоріжжю
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Ворог атакує Запоріжжя. Є влучання у житловий будинок", – йдеться у повідомленні.
Також росіяни атакували один із обʼєктів інфраструктури міста. Наслідки уточнюються.
Очільник ОВА закликав громадян до відбою повітряної тривоги перебувати в безпечних місцях.
Повітряні сили попереджали про пуск КАБів в напрямку Запоріжжя.
Нагадаємо, ввечері 16 грудня ворожі війська завдали удару безпілотником по Запоріжжю. Пошкоджені кілька приватних будинків, постраждали дві людини
