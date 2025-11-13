Фото: поліція

Суд виніс вирок чоловіку, який зґвалтував та пограбував дівчину в Голосіївському районі столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На час слідства фігурант, раніше судимий за вчинення аналогічних злочинів 37-річний місцевий житель, перебував під вартою.

Наразі суд призначив зловмиснику покарання у вигляді 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, подія сталася у Києві у вересні минулого року. Дівчина поверталася додому з роботи, коли у підземному переході до неї ззаду підійшов чоловік. Погрожуючи лезом канцелярського ножа, він відібрав у дівчини 4000 гривень та зґвалтував її. Правоохоронці розшукали та затримали зловмисника.