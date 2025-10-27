20:07  27 жовтня
РФ атакувала важливий енергооб'єкт на Чернігівщині
16:59  27 жовтня
Завтра в Україні дощитиме, подекуди випаде сніг
15:25  27 жовтня
У Києві стартував 54-й міжнародний кінофестиваль "Молодість"
27 жовтня 2025, 19:45

Агент РФ в кількох регіонах України підпалював двері квартир, де живуть українські військові та їхні родини

27 жовтня 2025, 19:45
Фото: СБУ
Правоохоронці викрили російського агента, який займався підпалами. Тепер йому загрожує увʼязнення 

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що зловмисник "працював" у Львівській та Волинській областях. На замовлення російських спецслужб він підпалював двері квартир, де живуть українські військові та їхні родини.

Також відомо, що росіяни доручили йому знищити технологічне обкладання для забезпечення мобільного звʼязку. Правоохоронці затримали агента РФ у січні, коли він намагався підпалити устаткування стільникової вежі в раїні Луцька.

Зловмисником виявився 39-річний рецидивіст. Раніше він вже відбував тюремний термін за наркоторгівлю. Коли він опинився на волі — пішов на співпрацю з росіянами. Вони завербували його, коли він шукав роботу в месенджерах.

Тепер чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині судили ворожого агента, який вчиняв диверсії на об’єктах "Укрзалізниці" та готував теракт у ТЦК. Зловмисник проведе 15 років за ґратами.

агент рф СБУ Волинська область Львівська область
27 жовтня 2025
