У Києві батько згвалтував доньку, погрожуючи вбити її
У Києві батько зґвалтував 14-річну доньку, погрожуючи їй ножем і пістолетом
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
Зазначається, що 2 жовтня 38-річний чоловік запросив до себе додому 14-річну доньку для перегляду кінофільмів (подружжя розлучено, мешкають окремо).
Перебуваючи у квартирі, чоловік, демонструючи та погрожуючи застосувати предмети, зовні схожі на ніж та пістолет, примусив неповнолітню доньку вступити з ним у статеві відносини й зґвалтував її.
За такий злочин чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Полтавщині чоловік ґвалтував шестирічного хлопчика і знімав це на телефон.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Інтрига округу №197 на Черкащині: Три Голуба проти двох Войцехівських
"Приватбанк" Papers. Якими будуть наслідки офшорного скандалу для країни, Зеленського і його партії