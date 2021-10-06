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06 жовтня 2021, 10:58 251

У Києві батько згвалтував доньку, погрожуючи вбити її

06 жовтня 2021, 10:58 251
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Фото з відкритих джерел
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У Києві батько зґвалтував 14-річну доньку, погрожуючи їй ножем і пістолетом

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Зазначається, що 2 жовтня 38-річний чоловік запросив до себе додому 14-річну доньку для перегляду кінофільмів (подружжя розлучено, мешкають окремо).

Перебуваючи у квартирі, чоловік, демонструючи та погрожуючи застосувати предмети, зовні схожі на ніж та пістолет, примусив неповнолітню доньку вступити з ним у статеві відносини й зґвалтував її.

За такий злочин чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Полтавщині чоловік ґвалтував шестирічного хлопчика і знімав це на телефон.

Київ інцидент НП згвалтування

 
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