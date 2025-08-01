Фото: поліція

В Арбузинській громаді двоє підлітків через неприязні особисті стосунки нанесли травми 12‑річному хлопцю. Побиття фіксували відеозйомкою

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

Хлопця у селищі Арбузинка побили двоє знайомих підлітків 15 та 12 років. Під час проведення першочергових заходів поліцейські виявили відео із побиттям хлопця вищевказаними дітьми. До поліції звернулась матір 12-річного постраждалого.

Слідчі відкрили провадження за ч. 2 ст. 127 ККУ (катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб), що карається до 10 років ув’язнення.

Поліція надасть правову оцінку діям підлітків і ухвалить процесуальні рішення.

Нагадаємо, на Львівщині поліцейські встановили девʼятьох підлітків, які цькували 16-річного хлопця з інвалідністю та виклали відео в інтернет. На 16‑річного кривдника та батьків інших учасників інциденту, серед яких троє дівчат, склали адмінпротоколи.