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29 липня 2025, 09:57

У Деснянському районі Києва силовики перевіряють документи та автівки

29 липня 2025, 09:57
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Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та іншими підрозділами Сил оборони проводить планові безпекові заходи на території Деснянського району столиці

Про це повідомила пресслужба ГУ СБУ у Києві та Київській області, передає RegioNews.

Основна мета — перевірка рівня антитерористичного та контрдиверсійного захисту місць масового перебування громадян.

У межах цих заходів правоохоронці здійснюють:

  • огляд окремих територій, будівель і приміщень, зокрема житлових помешкань, офісів, закладів громадського обслуговування, місць загального користування в багатоквартирних будинках;
  • перевірку осіб, які перебувають у районі проведення заходів;
  • оцінку стану антитерористичної захищеності місцевої інфраструктури.

Відпрацювання проходить з урахуванням вимог правового режиму воєнного стану. У зв'язку з цим можливі тимчасові обмеження руху на окремих вулицях, перевірка документів у громадян та огляд транспортних засобів.

СБУ закликає мешканців та гостей району з розумінням поставитися до можливих тимчасових незручностей та коректно реагувати на законні вимоги представників правоохоронних органів.

Також мешканців просять мати при собі документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години.

Нагадаємо, на Рівненщині встановлять тимчасові та мобільні блокпости. Як пояснила влада, це потрібно для загального посилення контролю на території району.

Раніше повідомлялося,що Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 5 листопада.

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СБУ Київ Нацполіція воєнний стан Деснянський район заходи безпеки перевірка документів
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