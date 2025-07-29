В Деснянском районе Киева силовики проверяют документы и машины
Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и другими подразделениями Сил обороны проводит плановые меры безопасности на территории Деснянского района столицы
Об этом сообщила пресс-служба ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, передает RegioNews.
Основная цель – проверка уровня антитеррористической и контрдиверсионной защиты мест массового пребывания граждан.
В рамках этих мероприятий правоохранители осуществляют:
- осмотр отдельных территорий, зданий и помещений, в том числе жилых помещений, офисов, заведений общественного обслуживания, мест общего пользования в многоквартирных домах;
- проверку лиц, находящихся в районе проведения мероприятий;
- оценку состояния антитеррористической защищенности местной инфраструктуры
Отработка проходит с учетом требований правового режима военного положения. В этой связи возможны временные ограничения движения на отдельных улицах, проверка документов у граждан и осмотр транспортных средств.
СБУ призывает жителей и гостей района с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам и корректно реагировать на законные требования представителей правоохранительных органов.
Также жителей просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.
Напомним, на Ровенщине установят временные и мобильные блокпосты. Как объяснили власти, это нужно для общего усиления контроля на территории района.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 5 ноября.