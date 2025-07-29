В Деснянском районе Киева силовики проверяют документы и машины

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Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и другими подразделениями Сил обороны проводит плановые меры безопасности на территории Деснянского района столицы

Об этом сообщила пресс-служба ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, передает RegioNews.

Основная цель – проверка уровня антитеррористической и контрдиверсионной защиты мест массового пребывания граждан.

В рамках этих мероприятий правоохранители осуществляют:

осмотр отдельных территорий, зданий и помещений, в том числе жилых помещений, офисов, заведений общественного обслуживания, мест общего пользования в многоквартирных домах;

проверку лиц, находящихся в районе проведения мероприятий;

оценку состояния антитеррористической защищенности местной инфраструктуры

Отработка проходит с учетом требований правового режима военного положения. В этой связи возможны временные ограничения движения на отдельных улицах, проверка документов у граждан и осмотр транспортных средств.

СБУ призывает жителей и гостей района с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам и корректно реагировать на законные требования представителей правоохранительных органов.

Также жителей просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.

Напомним, на Ровенщине установят временные и мобильные блокпосты. Как объяснили власти, это нужно для общего усиления контроля на территории района.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 5 ноября.