Фото: YouTube

Президент України підписав новий закон, в якому йдеться про посилення СБУ. Йдеться про збільшення чисельності

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За словами президент, він підписав закон, який посилює СБУ. Він додав, що цей документ дає Службі безпеки більше можливостей виконувати свої бойові завдання та знищувати окупанта. Йдеться також про проведення спеціальних операцій.

"Чисельність збільшується, зокрема, для підрозділів Центру спеціальних операцій "А" СБУ – це одні з найбільш результативних наших воїнів", - каже Зеленський.

Нагадаємо, що йдеться про закон, який ухвалили народні депутати 16 липня. Документ передбачає, що у центрі спеціальних операцій "Альфа" СБУ зможуть служити 10 тисяч бійців.