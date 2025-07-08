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08 липня 2025, 16:27

Ексчиновників судитимуть за розкрадання 9 млн грн на реконструкції трамвайної лінії в Києві

08 липня 2025, 16:27
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фото: Офіс Генерального прокурора
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Прокурори завершили розслідування у справі про розкрадання майже 9 млн грн під час оновлення трамвайної лінії в Києві

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Прокурори Офісу Генерального прокурора завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт щодо двох колишніх керівників комунальних підприємств і власника приватної компанії, яких підозрюють у привласненні майже 9 мільйонів гривень під час реконструкції трамвайної лінії в Києві. Їм інкримінують шахрайство та службове підроблення за кількома статтями Кримінального кодексу України.

За версією слідства, заступник генерального директора одного з комунальних підприємств столиці разом із керівником структурного підрозділу уклали угоду з приватним товариством про розробку проєктної документації для реконструкції трамвайної колії в Деснянському районі. На рахунок приватної фірми було перераховано близько 9 мільйонів гривень. Проте виявилось, що комунальне підприємство вже закуповувало аналогічні роботи для цього ж об’єкта раніше.

Окрім того, проєктна документація, яку надало приватне товариство, містила підроблені підписи експертів і фахівців, що свідчить про фальсифікацію документів. Це підтверджує факт службового підроблення, за яке також висунуті обвинувачення.

Розслідування у цій справі провело Бюро економічної безпеки України (БЕБ). Наразі справа передана до суду для остаточного розгляду і винесення рішення.

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