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Ненастье в Европе повлияло на украинских пассажиров - несколько рейсов "Укрзализныци" задерживаются более чем на 8 часов

Об этом сообщает "Укрзализныця", передает RegioNews.

Из-за сильных ливней и неблагоприятных погодных условий, которые бушевали в ночь на 8 июля в Венгрии и Словакии, было частично прекращено движение поездов в этих странах. Это привело к значительным задержкам в движении некоторых рейсов "Укрзализныци", которые ожидали пересадку пассажиров из-за границы или находились в цепочке связанных маршрутов.

По состоянию на 10 часов 50 минут вторника наблюдаются задержки сразу нескольких поездов, следующих в столицу Украины. Среди них поезд №749/750 сообщением Вена – Киев, который опаздывает на 8 часов 20 минут, а также рейс №27/28 Чоп – Киев, чья задержка превышает 7 часов. В то же время из Киева в Вену задерживается поезд того же номера №749/750 – на 4 часа 25 минут.

Также задерживаются рейсы №81/82 Чоп – Киев (+2:06), №9/10 Будапешт – Киев (+1:14) и внутренний маршрут №95/96 Рахов – Киев (+0:41). Железнодорожники призывают пассажиров следить за обновлениями графика движения и быть внимательными при планировании путешествий.

"Укрзализныця" сейчас работает над восстановлением графика и принимает меры по обеспечению безопасности и комфорта пассажиров в сложных погодных условиях.

Ранее сообщалось, что с 11 июля заработает обновленный региональный поезд между Львовом и Хмельницким.