07:05  08 липня
Хотів свята: житель Києва запустив феєрверк із балкона багатоповерхівки
05:40  08 липня
На Дніпропетровщині під час пожежі живцем згоріла жінка
04:50  08 липня
У Харкові отримав вирок військовий за вбивство колеги
UA | RU
UA | RU
08 липня 2025, 10:06

Наслідки буревію на заході України: понад 700 населених пунктів без світла

08 липня 2025, 10:06
Читайте также на русском языке
скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

Західні області України накрив сильний буревій зі шквальним вітром і грозами, що спричинило масштабні наслідки. Через негоду без електропостачання залишилися понад 700 населених пунктів у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Рівненській областях

Про це інформує RegioNews із посиланням на обласні військові адміністрації.

Так, за даними Рівненської ОВА, в регіоні 61 населений пункт повністю та 2 частково знеструмлені, без світла залишились 13 634 абоненти. Енергетики працюють над відновленням подачі електроенергії і перебувають на постійному зв’язку з місцевою владою.

На Тернопільщині через буревій знеструмлені 66 населених пунктів, з них 42 частково. Пошкоджено 18 ліній електропередач, без світла залишились 8 082 споживачі в районах Збаразькому, Зборівському, Бережанському, Підволочиському, Тернопільському та Кременецькому.

Бригади енергетиків докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання.

На Франківщині 29 населених пунктів без світла повністю, 36 – частково. Знеструмлено 23 ЛЕП повністю та 13 – частково.

На Закарпатті сильний вітер позносив дахи з житлових будинків.

Через падіння дерев на проїжджі частини доріг поліція організувала реверсний рух на проблемних ділянках.

Нагадаємо, у вівторок, 8 липня, в західних регіонах України очікуються грози. У другій половині дня місцями можливі град та шквали швидкістю 15–20 м/с

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
негода Україна електрика вітер гроза відключення світла
Негода накриє захід України: синоптики попереджають про грози, град і зливи
08 липня 2025, 08:05
У Львові вирує негода: сильний буревій і блискавки валять дерева
07 липня 2025, 21:50
Всі новини »
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
За добу українські військові ліквідували понад 1000 окупантів, — Генштаб
08 липня 2025, 11:11
Вбивство чоловіка у Києві: особу загиблого встановили, стрілка розшукують
08 липня 2025, 11:08
Трагічна ДТП на Львівщині: водій наїхав на жінку, яка лежала на дорозі
08 липня 2025, 10:51
Ще один загиблий у Києві після нічного обстрілу 4 липня
08 липня 2025, 10:38
Війська РФ вдарили по Нікопольщині: поранений чоловік
08 липня 2025, 10:30
На Харківщині триває розмінування: мешканців попередили про вибухи
08 липня 2025, 09:56
Російські обстріли Сумщини: 4 загиблих і сотні атак на мирні громади
08 липня 2025, 09:44
На Херсонщині через російські обстріли загинула людина, поранені 4 цивільних
08 липня 2025, 09:35
Через російські удари ТЦК працюватимуть по-новому
08 липня 2025, 09:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Михайло Ткач
Віктор Шлінчак
Всі блоги »