Наслідки буревію на заході України: понад 700 населених пунктів без світла

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Західні області України накрив сильний буревій зі шквальним вітром і грозами, що спричинило масштабні наслідки. Через негоду без електропостачання залишилися понад 700 населених пунктів у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Рівненській областях

Про це інформує RegioNews із посиланням на обласні військові адміністрації.

Так, за даними Рівненської ОВА, в регіоні 61 населений пункт повністю та 2 частково знеструмлені, без світла залишились 13 634 абоненти. Енергетики працюють над відновленням подачі електроенергії і перебувають на постійному зв’язку з місцевою владою.

На Тернопільщині через буревій знеструмлені 66 населених пунктів, з них 42 частково. Пошкоджено 18 ліній електропередач, без світла залишились 8 082 споживачі в районах Збаразькому, Зборівському, Бережанському, Підволочиському, Тернопільському та Кременецькому.

Бригади енергетиків докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання.

На Франківщині 29 населених пунктів без світла повністю, 36 – частково. Знеструмлено 23 ЛЕП повністю та 13 – частково.

На Закарпатті сильний вітер позносив дахи з житлових будинків.

Через падіння дерев на проїжджі частини доріг поліція організувала реверсний рух на проблемних ділянках.

Нагадаємо, у вівторок, 8 липня, в західних регіонах України очікуються грози. У другій половині дня місцями можливі град та шквали швидкістю 15–20 м/с