Над Києвом збили ворожий дрон
У Солом'янському районі Києва сили протиповітряної оборони збили російський безпілотник
Про це начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив у Телеграмі, передає RegioNews.
"Збиття ворожого дрона підтверджене. Уламки виявлено на відкритій територій в Соломʼянському районі. Попередньо - без наслідків", - зазначив він.
Водночас Ткаченко попередив, що ворожі БпЛА вже заходять на Київщину.
Раніше ми повідомляли, що на Київщину летять понад 20 "Шахедів".
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