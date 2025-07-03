Над Києвом збили ворожий дрон

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив у Телеграмі, передає RegioNews.

"Збиття ворожого дрона підтверджене. Уламки виявлено на відкритій територій в Соломʼянському районі. Попередньо - без наслідків", - зазначив він.

Водночас Ткаченко попередив, що ворожі БпЛА вже заходять на Київщину.

Раніше ми повідомляли, що на Київщину летять понад 20 "Шахедів".