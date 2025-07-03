На Київщину летять понад 20 "Шахедів"
На Київ та Київську область летять близько 25 «Шахедів»
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні Сили ЗС України.
Відомо, що на столицю та Київщину летять близько 25 ворожих дронів через Чернігівську область. Решта БпЛА через Сумську область летять на південь.
Загалом у повітрі станом на 20.40 перебуває близько 40 ворожих безпілотників.
Як повідомлялось, 3 липня розвідувальний дрон РФ майже 40 хвилин кружляв над Києвом.
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