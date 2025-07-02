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02 липня 2025, 15:55

У Bolt відреагували на побиття водієм співачки Тоні Матвієнко: що вирішили в компанії

02 липня 2025, 15:55
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Фото з відкритих джерел
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У компанії готові співпрацювати з поліцією. У Bolt наголосили, що для них пріоритетом є безпека водіїв та пасажирів

Про це компанія Bolt повідомила RegioNews.

У компанії зазначили, що вони дуже стурбовані цим інцидентом, адже дії водія були неприпустимими. У Bolt наголосили, що пріоритетом є безпека всіх пасажирів та водіїв. У результаті розслідування компанія обмежила доступ водія до платформи та готова співпрацювати з поліцією.

"У разі надходження звернень щодо поведінки водіїв компанія ретельно вивчає ситуацію та зв’язується з усіма учасниками інциденту. Залежно від випадку, опису проблеми пасажиром, історії та рейтингу водія, ми вирішуємо, як діяти в тій чи іншій ситуації. В деяких випадках ми обмежуємося попередженням і роз’ясненням. Якщо ж ситуація є загрозливою для пасажирів, то акаунт водія, на якого надійшла скарга, одразу блокується. Такі водії більше не мають права здійснювати поїздки на платформі Bolt", - пояснили в компанії.

У Bolt додали, що компанія співпрацює з багатьма водіями та автопарками, надаючи їм можливість зареєструватися та здійснювати поїздки на платформі. Однак водії не є співробітниками компанії. Тому користувачів закликають звертатися до служби підтримки. У компанії наголосили, що спеціалісти реагують на кожне повідомлення та розглядають кожен випадок з належною увагою.

Нагадаємо, раніше співачка Тоня Матвієнко розповіла, що її побив водій Bolt. Артистка зазначила, що водій з самого початку поїздки був агресивним, а згодом між ними стався конфлікт. За її словами, згодом водій вийшов з машини й вдарив мене спочатку в голову, а потім у плече. Співачка написала заяву в поліцію.

Згодом стало відомо, що правоохоронці затримали 63-річного таксиста. Тепер йому загрожує штраф, громадські роботи або обмеження волі до одного року.

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