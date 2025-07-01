фото: Телеграмм/Реальный Киев

В Киеве правоохранители разоблачили мужчину, который организовывал незаконный выезд за границу для уклонения от мобилизации

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

По данным следствия, злоумышленник предлагал военнообязанным платные "услуги" по пересечению границы или получению фиктивного освобождения от службы.

Среди продвигаемых им схем были два основных варианта: за 14 тысяч долларов США он обещал организовать побег в Молдову, а за 20 тысяч - оформление "освобождения" от военной службы по медицинским показаниям. Каждая операция сопровождалась фальшивыми документами и инструкциями по пересечению государственной границы в обход официальных пунктов пропуска.

фото: Телеграмм/Реальный Киев

Как установили полицейские, фигурант уже имеет криминальное прошлое за аналогичные правонарушения. Пока одно из дел по фактам его предыдущей деятельности находится на рассмотрении в суде. Несмотря на это, мужчина продолжил преступную практику.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 9 лет согласно действующему законодательству. Следственные действия продолжаются.

Напомним, путешествие в ЕС за 15 тысяч долларов: двое киевлян организовали "бизнес на ухилянтах".