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01 июля 2025, 14:16

Киевлянина подозревают в организации незаконного выезда призывников в Молдову за $14 тыс.

01 июля 2025, 14:16
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фото: Телеграмм/Реальный Киев
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В Киеве правоохранители разоблачили мужчину, который организовывал незаконный выезд за границу для уклонения от мобилизации

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

По данным следствия, злоумышленник предлагал военнообязанным платные "услуги" по пересечению границы или получению фиктивного освобождения от службы.

Среди продвигаемых им схем были два основных варианта: за 14 тысяч долларов США он обещал организовать побег в Молдову, а за 20 тысяч - оформление "освобождения" от военной службы по медицинским показаниям. Каждая операция сопровождалась фальшивыми документами и инструкциями по пересечению государственной границы в обход официальных пунктов пропуска.

фото: Телеграмм/Реальный Киев

Как установили полицейские, фигурант уже имеет криминальное прошлое за аналогичные правонарушения. Пока одно из дел по фактам его предыдущей деятельности находится на рассмотрении в суде. Несмотря на это, мужчина продолжил преступную практику.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 9 лет согласно действующему законодательству. Следственные действия продолжаются.

Напомним, путешествие в ЕС за 15 тысяч долларов: двое киевлян организовали "бизнес на ухилянтах".

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Киев Госпогранслужба выезд за границу коррупционная схема уклонение от мобилизации документы
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