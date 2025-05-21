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Правоохоронці викрили працівників Державної податкової служби, які торгували конфіденційною інформацією в інтернеті

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Затримані троє фігурантів, які торгували особистими даними українців із закритої бази Державної податкової служби. До схеми були причетні двоє працівників ДПС 24 та 25 років. Вони копіювали службову інформацію про фізичних і юридичних осіб та передавали її 30-річному безробітному товаришеві з Чернівецької області, який продавав дані через хакерський форум у DarkNet.

Вартість "замовлення" становила 100–300 доларів. Розрахунок проводили у криптовалюті, а отримані кошти ділки розподіляли між собою.

Схему викрили слідчі поліції Києва разом зі співробітниками СБУ та за сприяння керівництва ДПС. Під час обшуків вилучили техніку та носії з доказами.

Усім фігурантам повідомили про підозру. Їм загрожує до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомляється, що у Дніпрі правоохоронець знімав військовозобов'язаних з бази розшуку ТЦК за хабар.