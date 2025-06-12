В Киеве ограничат дорожное движение до осени: на каких участках
В КГГА напомнили жителям столицы, что уже с завтрашнего дня, 13 июня, будут изменения в дорожном движении Из-за некоторых ремонтных работ будут ограничения
Об этом сообщили в КГГА, передает RegioNews.
В ближайшее время в столице будут изменения в организации дорожного движения. В частности, ограничения будут действовать:
- с 13 июня по 6 июля – ул. Богатырской в направлении выезда из города;
- с 13 июня по 10 октября – ул. Драгоманова;
- с 13 июня и до завершения работ на Позняковском канализационном коллекторе – на пересечении улиц Ревуцкого и Здолбуновской.
Напомним, что ранее в КГГА объясняли причины ограничения движения по улице Драгоманова с 13 июня по 10 октября. Отмечалось, что будут ремонтировать дорожное покрытие на участке от ул. Анны Ахматовой к дому №2 на ул. Драгоманова. В частности, речь идет о ремонте асфальтобетонного покрытия и тротуаров.
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