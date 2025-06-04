Фото: КМДА

У столиці будуть запроваджені певні обмеження для деяких видів транспорту. Це пояснюють сильним потеплінням

Про це повідомляє КМДА, передає RegioNews.

У Києві через прогнозовану спеку будуть обмежувати роботу великовагонового автотранспорту. Обмеження буде діяти вже з четверга, 5 червня.

При температурі понад 28 градусів тепла, обмеження руху запровадять для транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонни, і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Час обмежень буде встановлюватися відповідно до температурного режиму. Контролювати ситуацію будуть патрульні поліцейські.

"Просимо водіїв поставитися з розумінням до вимушених тимчасових незручностей", - кажуть в КМДА.

Нагадаємо, що 5 червня в Україні починається сильне потепління. Температура підніметься до 30 градусів. Конкретно в столиці прогнозували суху погоду з температурою до 28 градусів тепла.