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16 травня 2025, 18:21

У Києві закликають утриматися від відвідування пляжів: названа причина

16 травня 2025, 18:21
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фото: ілюстративне
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В українській столиці з міркувань безпеки в умовах воєнного стану не планують відкривати купальний сезон і закликають обмежити відвідування пляжів

Як передає RegioNews, про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

У столиці продовжує діяти рішення Ради оборони міста Києва від 17 травня 2023 року, згідно з яким у місті не відкривається купальний сезон, а мешканцям не рекомендується відвідувати пляжі та місця масового скупчення людей біля води.

"Обмеження запроваджено з міркувань безпеки в умовах воєнного стану. У разі повітряної тривоги перебування великої кількості людей на пляжах може ускладнити доступ до укриттів і створити додаткові ризики для життя. Саме тому, як і в попередні роки, відпочинок на пляжах залишається небажаним", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві зростає кількість хворих на гепатит А.

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