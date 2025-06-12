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12 червня 2025, 10:53

Спалив мікроавтобус військового - повідомлено про підозру 47-річному мешканцю Києва

12 червня 2025, 10:53
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У Києві затримали чоловіка, якого підозрюють у підпалі авто військовослужбовця

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

У столиці правоохоронці затримали 47-річного киянина, якого підозрюють у навмисному підпалі автомобіля. За версією слідства, чоловік погодився здійснити підпал за грошову винагороду. Об’єктом атаки став мікроавтобус, що належить українському військовому.

Злочин стався у житловому районі Києва, де мешкає підозрюваний. Там він помітив транспортний засіб темно-зеленого кольору, облив його легкозаймистою рідиною та підпалив. Автомобіль отримав значні пошкодження. Після цього чоловіка оперативно затримали згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокуратура вже повідомила йому про підозру за статтею 194 Кримінального кодексу — умисне знищення майна шляхом підпалу. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави. Слідство наразі перевіряє його причетність до інших подібних інцидентів.

У разі доведення вини, чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Його веде Шевченківське управління поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури.

Слід зауважити, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде встановлено в суді.

Нагадаємо, житель Черкащини на замовлення російьскої ФСБ підпалив авто вйськового ЗСУ.

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