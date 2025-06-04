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В столице будут введены ограничения для некоторых видов транспорта. Это объясняют сильным потеплением

Об этом сообщает КГГА, передает RegioNews.

В Киеве из-за прогнозируемой жары будут ограничивать работу большевагонного автотранспорта. Ограничения будут действовать уже с четверга, 5 июня.

При температуре свыше 28 градусов тепла, ограничение движения введут для транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось свыше 7 тонн. Время ограничений будет устанавливаться в соответствии с температурным режимом. Контролировать ситуацию будут патрульные полицейские.

"Просим водителей отнестись с пониманием к вынужденным временным неудобствам", - говорят в КГГА.

Напомним, что 5 июня в Украине начинается сильное потепление. Температура поднимется до 30 градусов. Именно в столице прогнозировали сухую погоду с температурой до 28 градусов тепла.