13:06  04 июня
Военные получать компенсации за неиспользованные отпуска
12:38  04 июня
Скандал в Киеве: нетрезвый спортсмен ударил нацгвардейца на блокпосту
08:03  04 июня
На Львовщине женщина пыталась прыгнуть с моста: ее спасли
UA | RU
UA | RU
04 июня 2025, 18:30

В Киеве из-за жары уже с 5 июня будут ограничения для водителей - в КГГА объяснили причины

04 июня 2025, 18:30
Читайте також українською мовою
Фото: КМДА
Читайте також
українською мовою

В столице будут введены ограничения для некоторых видов транспорта. Это объясняют сильным потеплением

Об этом сообщает КГГА, передает RegioNews.

В Киеве из-за прогнозируемой жары будут ограничивать работу большевагонного автотранспорта. Ограничения будут действовать уже с четверга, 5 июня.

При температуре свыше 28 градусов тепла, ограничение движения введут для транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось свыше 7 тонн. Время ограничений будет устанавливаться в соответствии с температурным режимом. Контролировать ситуацию будут патрульные полицейские.

"Просим водителей отнестись с пониманием к вынужденным временным неудобствам", - говорят в КГГА.

Напомним, что 5 июня в Украине начинается сильное потепление. Температура поднимется до 30 градусов. Именно в столице прогнозировали сухую погоду с температурой до 28 градусов тепла.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
транспорт КГГА
В Киеве призывают воздержаться от посещения пляжей: названная причина
16 мая 2025, 18:21
Впервые со времен независимости в Украине появились новые плацкартные вагоны
02 мая 2025, 19:46
Все новости »
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
В Полтавской области пенсионерка ушла из дома и не вернулась: полиция нашла тело женщины
04 июня 2025, 17:45
Спецоперация Паутина: в СБУ показали уникальные кадры, как били наши дроны по российским самолетам
04 июня 2025, 17:05
"Не рожден для войны": в Полтавской области военный ТЦК саркастически ответил на женские крики
04 июня 2025, 16:40
Россияне нанесли ракетный удар по учебному центру ВСУ на Полтавщине
04 июня 2025, 16:11
Актриса Ирма Витовская возмутилась из-за фейка о своей смерти
04 июня 2025, 15:15
В Украину идет жара до +32
04 июня 2025, 14:59
В Тернополе почтили память детей, которых убила Россия
04 июня 2025, 14:48
Необычная операция во Львове: спасатели попали в квартиру с крыши, чтобы помочь пожилой женщине
04 июня 2025, 14:41
Суд оставил без изменений меру пресечения скандальной эксголове Хмельницкой МСЭК Крупе
04 июня 2025, 14:31
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »