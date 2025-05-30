На Прикарпатті внаслідок пожежі загинув чоловік
Пожежа сталася 29 травня близько 09:25 в селі Чернів Івано-Франківського району
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
У частному будинку в кімнаті загорілись речі домашнього вжитку. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло 49-річного чоловіка.
Рятувальники ліквідували пожежу на площі 10 кв.м.
Обставини події встановлюють правоохоронці.
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