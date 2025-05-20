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20 мая 2025, 12:57

В Киеве вспышка острой кишечной инфекции среди воспитанников детсада

20 мая 2025, 12:57
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иллюстративное фото: из открытых источников
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19 мая в одном из дошкольных учебных заведений Днепровского района Киева зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции

Об этом сообщил Киевский городской ЦКПХ Минздрава, передает RegioNews.

Отмечается, что заболело четверо воспитанников детсада — все дети госпитализированы в столичные медицинские учреждения

Больные проходят бактериологическое обследование по установлению конкретного возбудителя инфекции.

О случаях заболевания проинформировано Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве и Департамент здравоохранения КГГА.

Специалисты уже приступили к эпидемиологическому расследованию. Его цель — выявить источник заражения и факторы, которые могли вызвать вспышку.

Ситуация находится на контроле городских служб.

Напомним, в столице стартовали внеплановые проверки в связи с выявлением случаев заболевания вирусным гепатитом А в Соломенском районе. По состоянию на 16 мая в Киеве заболело 65 человек.

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