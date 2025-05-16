Атака дронов на столицу: в Киеве работала ПВО, обломки упали на котельную

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Сегодня утром, 16 мая, российские войска атаковали столицу ударными дронами. ПВО сбила вражеские беспилотники, есть повреждения

Об этом сообщил официальный Telegram-канал Киевской городской военной администрации, передает RegioNews.

В результате вражеской атаки возник пожар, который тушили чрезвычайники.

"Святошинский район: зафиксировано падение обломков на территории котельной. Кроме этого, есть информация о повреждениях окон и автомобилей в жилом квартале", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших в Киеве не зафиксировали. В настоящее время на местах повреждений работают экстренные службы.

Напомним, более 12 часов понадобилось чрезвычайникам, чтобы ликвидировать масштабный пожар, возникший вследствие вражеского удара по объекту гражданской инфраструктуры в Сумской области. Продолжается разбор завалов.