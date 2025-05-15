Суд продлил Шуфричу меру пресечения: нардепа доставят в больницу под конвоем

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Сегодня, 15 мая, Шевченковский районный суд города Киева продлил народному депутату Нестору Шуфричу меру пресечения. Его будут содержать под стражей до 13 июля включительно

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на адвоката нардепа Виктора Карпенко, передает RegioNews.

Суд обязал СИЗО обеспечить Шуфричу лечение в медицинском учреждении. Адвокат объяснил, что нардепа доставят в больницу на несколько часов под конвоем, ложиться на стационар он не будет.

Известно, что суд рассматривал продление меры пресечения 14 мая, однако не смог определиться с его заменой или продлением. Сам Шуфрич заявил, что подготовительное судебное заседание к рассмотрению дела по существу, которое длилось 9 месяцев, придется начинать заново из-за смены председательствующего судьи. Нардеп считает это "затягиванием" процесса.

В то же время коллегия судей отметила, что председательствующего судью заменили, поскольку предыдущий до 17 мая находится в служебной командировке в Польше. Один из адвокатов Шуфрича попросил суд перенести заседание, поскольку он не видит оснований для замены председательствующего судьи. По его словам, возвращение из командировки можно "просто дождаться".