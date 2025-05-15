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15 мая 2025, 20:55

Суд продлил Шуфричу меру пресечения: нардепа доставят в больницу под конвоем

15 мая 2025, 20:55
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фото: Общественное
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Сегодня, 15 мая, Шевченковский районный суд города Киева продлил народному депутату Нестору Шуфричу меру пресечения. Его будут содержать под стражей до 13 июля включительно

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на адвоката нардепа Виктора Карпенко, передает RegioNews.

Суд обязал СИЗО обеспечить Шуфричу лечение в медицинском учреждении. Адвокат объяснил, что нардепа доставят в больницу на несколько часов под конвоем, ложиться на стационар он не будет.

Известно, что суд рассматривал продление меры пресечения 14 мая, однако не смог определиться с его заменой или продлением. Сам Шуфрич заявил, что подготовительное судебное заседание к рассмотрению дела по существу, которое длилось 9 месяцев, придется начинать заново из-за смены председательствующего судьи. Нардеп считает это "затягиванием" процесса.

В то же время коллегия судей отметила, что председательствующего судью заменили, поскольку предыдущий до 17 мая находится в служебной командировке в Польше. Один из адвокатов Шуфрича попросил суд перенести заседание, поскольку он не видит оснований для замены председательствующего судьи. По его словам, возвращение из командировки можно "просто дождаться".

Напомним, к нардепу Нестору Шуфричу пришли с обысками утром 15 сентября. У него дома обнаружили георгиевские ленты, медали и кители вооруженных сил России. В тот же день Шуфричу избрали меру пресечения. Суд отправил его под арест на 60 дней.

Верховная Рада на заседании 20 сентября сняла Шуфрича с должности председателя Комитета по свободе слова.

11 октября Киевский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу на арест нардепа.

14 декабря 2023 года Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей народному депутату от запрещенной партии ОПЗЖ Нестору Шуфричу.

Печерский районный суд Киева 13 марта продлил меру пресечения Шуфричу еще на два месяца.

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