Стрілянина в готелі у Києві: зловмиснику вручили підозру

фото: Нацполіція

Правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який 14 травня вчинив стрілянину в одному з готелів у Святошинському районі Києва. Фігуранту загрожує до семи років ув’язнення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у місті Київ.

За даними слідства, стрілком виявився 26-річний мешканець Хмельниччини. Попередньо, він приїхав до столиці по роботі та зупинився у готелі. Фігурант поводив себе зухвало ще напередодні ввечері. Вже під ранок у стані алкогольного спʼяніння він здійснив постріл з вогнепальної зброї у своєму номері.

Правоохоронці вилучили у затриманого зареєстровану на нього зброю та набої до неї. Слідчі повідомили чоловікові про підозру в хуліганстві.

"Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі", — йдеться в повідомленні.

Наразі триває слідство.

Нагадаємо, вранці 14 травня в одному з готелів у Святошинському районі Києва сталася стрілянина. Зловмисника затримали.