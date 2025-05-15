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15 мая 2025, 16:30

Стрельба в гостинице в Киеве: злоумышленнику вручили подозрение

15 мая 2025, 16:30
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фото: Нацполиция
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Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который 14 мая устроил стрельбу в одной из гостиниц в Святошинском районе Киева. Фигуранту грозит до семи лет заключения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в городе Киев.

По данным следствия, стрелком оказался 26-летний житель Хмельнитчины. Предварительно он приехал в столицу по работе и остановился в гостинице. Фигурант вел себя дерзко еще накануне вечером. Уже под утро в состоянии алкогольного опьянения он произвел выстрел из огнестрельного оружия в своем номере.

Правоохранители изъяли у задержанного зарегистрированное на него оружие и патроны к нему. Следователи сообщили мужчине о подозрении в хулиганстве.

"Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, утром 14 мая в одной из гостиниц в Святошинском районе Киева произошла стрельба. Злоумышленника задержали.

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