Прикордонники затримали жителя Одеси, який за 3500 доларів робив "бронь" від мобілізації
На Одещині співробітники Державної прикордонної служби України затримали 34-річного одесита, який сприяв військовозобов’язаним чоловікам в уникненні призову
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Зловмисник обіцяв своїм "клієнтам" вплинути на посадовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки з метою оформлення так званого "бронювання". Також він обіцяв "клієнтам" доправити їх до державного кордону.
Вартість такої послуги становила 3500 доларів США.
Зловмисника затримали. Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 369-2 КК України "Зловживання впливом".
Нагадаємо, житель Одещини може сісти на 7 років за незаконне переправлення чоловіків за кордон.
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