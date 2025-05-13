Прикордонники затримали жителя Одеси, який за 3500 доларів робив "бронь" від мобілізації

фото: ДПСУ

На Одещині співробітники Державної прикордонної служби України затримали 34-річного одесита, який сприяв військовозобов’язаним чоловікам в уникненні призову

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Зловмисник обіцяв своїм "клієнтам" вплинути на посадовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки з метою оформлення так званого "бронювання". Також він обіцяв "клієнтам" доправити їх до державного кордону.

Вартість такої послуги становила 3500 доларів США.

Зловмисника затримали. Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 369-2 КК України "Зловживання впливом".

Нагадаємо, житель Одещини може сісти на 7 років за незаконне переправлення чоловіків за кордон.