Фото: Нацполиция

В Киеве мужчина зарабатывал на документах для призывников. Для этого он искал одиноких матерей, которые не прочь "поделиться" отцовством

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

40-летний киевлянин искал одиноких женщин с малолетними детьми, которые были не прочь "записать" отцовство на незнакомого мужчину. Женщины получали денежное вознаграждение, а злоумышленник делал документы уклоняющимся.

Стоимость актовой записи о рождении двоих детей составила 12 тысяч долларов. Если у "клиента" уже было двое детей, то злоумышленник искал ему третьего ребенка. В таком случае это стоило 8 тысяч долларов.

Правоохранители задержали мужчину, когда он получал деньги от "клиента" в кафе в Оболонском районе. Теперь злоумышленнику грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, ранее во Львове судили предпринимателя, который помог бежать за границу пяти мужчинам. У него была лицензия на международные перевозки, и внес их данные в систему. Таким образом они смогли выехать как водители, и никто из них не вернулся в Украину.