Масштабна пожежа в Києві: на Совських ставках горів очерет

фото: ДСНС Києва

У суботу, 10 травня, на проспекті Валерія Лобановського в Солом'янському районі Києва сталася пожежа в екосистемі — зайнявся очерет на території урочища Совки

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у м.Києві, передає RegioNews.

Зазначається, що загальна площа займання становила 800 квадратних метрів.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Причини займання наразі встановлюють правоохоронні органи.

Рятувальники вкотре закликають громадян бути обережними з вогнем на відкритій території, особливо у пожежонебезпечний період.

За даними ДСНС, з початку року в Україні зафіксовано вже 25 265 пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, раніше в Житомирі горів полігон із відходами.

Окрім того, на Київщині жінка палила траву, а загорівся сусідський сарай.