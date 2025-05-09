На Прикарпатті сталась пожежа: рятувальники знайшли тіло людини
На Прикарпатті сталась пожежа. У приміщенні рятувальники знайшли тіло людини
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Пожежа сталась 9 травня в селі Зелена Пасічнянської територіальної громади (Івано-Франківська область). Рятувальники загасили полум'я на площі 70 квадратних метрів. Горіли господарські споруди.
"Під час гасіння пожежі в приміщені прибудови до господарської будівлі, вогнеборцями було виявлено тіло особи. Причина виникнення пожежі встановлюється", - повідомили в ДСНС.
Нагадаємо, 2 травня в Житомирській області загорілась двокімнатна квартира п'ятиповерхового будинку. На жаль, під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло 75-річної жінки. Попередньо, займання сталось через коротке замикання електромережі.
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