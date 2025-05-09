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09 травня 2025, 13:57

Львів'янин сяде на 5 років за жорстоке вбивство собаки

09 травня 2025, 13:57
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фото: Львівська обласна прокуратура
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У Львові 53-річного чоловіка засудили за жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі. Призначене покарання – 5 років позбавлення волі

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що на початку березня цього року в одній з квартир Шевченківського району Львова чоловік саморобною битою забив до смерті собаку своєї співмешканки.

У подальшому, поклав тіло тварини у пакет і поставив його на балконі загального користування. Пакет помітив сусід і викликав правоохоронців.

За клопотанням сторони обвинувачення чоловік перебуває під вартою.

Нагадаємо, на Закарпатті чоловіку загрожує 8 років за жорстоке вбивство собаки.

Раніше повідомлялося, що поліція в столиці розслідують жорстоке поводження з твариною. Киянин показував у Telegram, як він катує кошеня.

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Львів собака жорстоке поводження з тваринами суд в'язниця загибель тварини
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