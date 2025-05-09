Львів'янин сяде на 5 років за жорстоке вбивство собаки
У Львові 53-річного чоловіка засудили за жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі. Призначене покарання – 5 років позбавлення волі
Про це повідомила Львівська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Зазначається, що на початку березня цього року в одній з квартир Шевченківського району Львова чоловік саморобною битою забив до смерті собаку своєї співмешканки.
У подальшому, поклав тіло тварини у пакет і поставив його на балконі загального користування. Пакет помітив сусід і викликав правоохоронців.
За клопотанням сторони обвинувачення чоловік перебуває під вартою.
Нагадаємо, на Закарпатті чоловіку загрожує 8 років за жорстоке вбивство собаки.
Раніше повідомлялося, що поліція в столиці розслідують жорстоке поводження з твариною. Киянин показував у Telegram, як він катує кошеня.