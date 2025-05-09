Свидетельство для хвостатого: новая услуга в ЦНАПах Киева

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В Киеве появился новый сервис для владельцев домашних животных – теперь зарегистрировать своего пушистого любимца можно будет в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАПах)

Об этом сообщили в КГГА, передает RegioNews.

Сервис будет доступен уже с понедельника, 12 мая, во всех ЦНАПах города.

Отмечается, что регистрация обязательна для всех собак, а кошек можно внести в базу по желанию их владельца.

Чтобы зарегистрировать животное, нужно:

заполнить форму №1 (ее выдают прямо в ЦНАПе),

добавить квитанцию об оплате услуги.

После этого хвостатому другу присваивают уникальный номер, а его хозяин получает официальное удостоверение, подтверждающее право собственности на животное.

Наличие регистрационных данных помогает найти животное, если оно убежало или потерялось, объясняют в КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины".

Кроме того, городу это дает более точные данные о количестве домашних животных, что позволяет лучше планировать инфраструктуру и соблюдать санитарные нормы.

Напомним, в Остроге в Ровенской области зафиксировано массовое отравление беспризорных собак вблизи местного медучреждения.