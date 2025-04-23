Фото: Сервісний центр МВС

Правоохоронці викрили чоловіка, який "вирішував питання" у сервісному центрі МВС. Він отримав хабар від одного з клієнтів

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У Луцьку 51-річному чоловіку повідомили про підозру у зловживанні впливом. Відомо, що він за гроші "вирішував питання" в територіальному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ.

Це сталось у березні цього року. Він отримав від громадянина понад 33 тисячі гривень за те, щоб провести процедуру постановки на облік та реєстрації транспортного засобу без участі та присутності власника. Під час обшуків знайшли бланки довідок, печатки та чорнові записи.

Нагадаємо, раніше на хабарі викрили посадовицю та її чоловіка на Київщині. Вони взяли гроші за видачу містобудівних умов та обмежень на земельну ділянку на Київщині. Йдеться про суму понад 200 тисяч гривень.