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До суду направлений обвинувальний акт стосовно лікарки Сумської МСЕК за фактом вимагання та одержання хабаря, а також умисного внесення до декларації завідомо недостовірних відомостей

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Слідством встановлено, що, будучи членом спеціалізованої онкологічної комісії, обвинувачена висловлювала пацієнтам, які проходили плановий огляд, прохання сплатити певну суму для безперешкодного ухвалення рішення щодо встановлення їм інвалідності.

При цьому пацієнти перераховували гроші на власний банківський рахунок лікарки. Задокументовано отримання нею 34 тисяч гривень від пацієнтів.

Більш того, в щорічній декларації лікарка не вказала квартиру вартістю 40 тисяч євро, яку вона придбала в Італії у липні 2023 року.

Нагадаємо, вартість своїх "послуг" жінка оцінювала до 20 тисяч гривень, залежно від діагнозу чи терміну подовження наявної групи інвалідності.