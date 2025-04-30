фото: полиция

Пара работала в салоне и вечером решила отпраздновать годовщину отношений. Оба – граждане РФ, которые на родине находились в розыске

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции и прокуратуры.

Мужчина-фотограф и его девушка-модель арендовали помещение фотостудии в Святошинском районе. По завершении работы они решили отпраздновать годовщину своих отношений. Они употребляли наркотики и алкоголь и остались ночевать в студии. Впоследствии между парой возник конфликт, во время которого 28-летний мужчина напал на 21-летнюю девушку и задушил ее. Утром мертвую модель и ее сожителя рядом обнаружила владелица фотостудии.

Правоохранители выяснили, что пара молодоженов – уроженцы РФ, которые на родине находились в розыске. Они приехали в Украину в 2022 году.

Полицейские задержали фигуранта, ему объявили подозрение и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее на Днепропетровщине задержали мужчину, который на лестничной площадке многоэтажки убил соседского ребенка. Злоумышленник уже был ранее судим.