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Отпраздновали годовщину: в Киеве фотограф задушил модель
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30 апреля 2025, 13:00

Отпраздновали годовщину: в Киеве фотограф задушил модель

30 апреля 2025, 13:00
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фото: полиция
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Пара работала в салоне и вечером решила отпраздновать годовщину отношений. Оба – граждане РФ, которые на родине находились в розыске

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции и прокуратуры.

Мужчина-фотограф и его девушка-модель арендовали помещение фотостудии в Святошинском районе. По завершении работы они решили отпраздновать годовщину своих отношений. Они употребляли наркотики и алкоголь и остались ночевать в студии. Впоследствии между парой возник конфликт, во время которого 28-летний мужчина напал на 21-летнюю девушку и задушил ее. Утром мертвую модель и ее сожителя рядом обнаружила владелица фотостудии.

Правоохранители выяснили, что пара молодоженов – уроженцы РФ, которые на родине находились в розыске. Они приехали в Украину в 2022 году.

Полицейские задержали фигуранта, ему объявили подозрение и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее на Днепропетровщине задержали мужчину, который на лестничной площадке многоэтажки убил соседского ребенка. Злоумышленник уже был ранее судим.

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