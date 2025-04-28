Кількість загиблих у Києві через ракетний удар 24 квітня зросла до 13

фото: ДСНС Києва

У лікарні від отриманих опіків помер 45-річний чоловік, який постраждав внаслідок ворожої атаки

Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

За його словами, чоловік отримав сильні опіки. Медикам не вдалося його врятувати.

"У нього залишилася неповнолітня донька та прийомний 6-річний онук. Їхній будинок зруйновано", – написав Ткаченко.

Загалом, внаслідок масованої атаки ворог забрав життя 13 людей.

Нагадаємо, в ніч проти 24 квітня російські війська завдали масованого удару по Києву ракетами й дронами. Найбільше постраждав Святошинський район – там зруйновано багатоповерховий будинок.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки загинули 12 людей, ще 90 — зазнали поранень.

Зеленський підтвердив, що РФ ймовірно атакувала столицю північнокорейською балістичною ракетою.